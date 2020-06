2 star star star star star

L'histoire de départ est réelle: celle d'un jeune joueur de football américain, Spencer Paysinger, black, originaire des quartiers pauvres du sud de Los Angeles et recruté par la Beverly Hills High School.

Le choc social, culturel et racial nourrit les prémices de cette fable télévisée qui oscille entre Friday Night Lights et The O.C. Son héros, renommé Spencer James, est propulsé dans les beaux quartiers par le flair de son futur coach, qui l'héberge dans sa villa cossue des beaux quartiers. Entre succès, échecs, déroutes, désillusions et moments de gloire, la matrice du teen drama déploie sa palette de rêves vus et revus, où même l'idéal de réussite hors-sol tente un début d'autocritique, dans un all-in ronronnant, sans enjeu réel, ni colère, ni révolte. Au moment où des Noirs crèvent sur les trottoirs à un rythme affolant, le monde a-t-il besoin d'un énième conte de fées?