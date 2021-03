4 star star star star star

Quand une légende du cinéma raconte une légende de la boxe, le résultat ne peut être que passionnant.

Michael Mann s'attache à narrer l'histoire et la vie de Mohamed Ali depuis sa victoire décisive contre Sonny Liston en 1964, jusqu'au très fameux combat contre George Foreman organisé à Kinshasa dix ans plus tard. Une décennie prodigieuse, marquée aussi par le changement de nom de celui qui était né Cassius Clay, son engagement dans le mouvement Nation of Islam et sa relation avec le leader militant Malcolm X. Mann agite la chronologie aussi brillamment qu'il capte l'intensité des combats, et se garde bien de laisser son (très) long film s'engluer dans le simplisme et les conventions. Pour surprenant qu'il soit au départ, le choix de Will Smith pour incarner Ali se justifie pleinement, tant le charisme naturel de la star se double ici d'une grande intelligence de jeu. Le mythe et l'homme se rejoignent dans un spectacle puissant et par endroits très émouvant.