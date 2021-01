3 star star star star star

Serge était un acteur connu et reconnu. Mais les contraintes et dérives du métier, des trahisons aussi, l'ont décidé à s'esquiver en pleine réussite professionnelle. Il vit désormais en ermite, sur l'île de Ré. C'est là que Gauthier, un collègue comédien, vedette de la télévision, vient lui rendre visite avec l'idée de le persuader de revenir à la scène pour jouer ensemble Le Misanthrope de Molière... Serge, c'est Fabrice Luchini, et Lambert Wilson joue Gauthier. Deux interprètes majeurs dont le duo tenant aussi du duel a de quoi réjouir dans la comédie bien enlevée qu'est Alceste à bicyclette. Quelques personnages secondaires savoureux entourent le brillant tandem. La langue (fabuleuse) de Molière s'allie à des dialogues contemporains pleins d'esprit pour célébrer la magie des mots, tout en servant une satire de milieu jubilatoire en diable.