4 star star star star star

Son échec commercial cuisant et les problèmes liés à sa sortie (le rachat de la Fox par Disney qui exige qu'on tourne une autre fin) entachent la réputation d'un film de 2019 qu'il faut déjà redécouvrir.

Dans un futur assez proche, un scientifique et astronaute de la NASA (Brad Pitt) part pour Mars. Sa mission? Retrouver son propre père (Tommy Lee Jones) disparu seize ans plus tôt et qu'on soupçonne d'être à l'origine d'une surcharge électrique causant des ravages sur Terre. L'enjeu de la survie de l'humanité se mêle à la quête personnelle dans un film de science-fiction intelligent et ambitieux, en marge des clichés du genre et offrant à l'excellent James Gray l'occasion de poursuivre dans l'espace les questionnements intimes qui animent son cinéma, de Little Odessa à The Lost City of Z en passant par La nuit nous appartient et Two Lovers. Une passionnante épure.