Le documentaire de Jörg Daniel Hissen appelle à faire de l'or bleu un droit fondamental. Soulignant que l'eau ne coule plus de source et est, comme l'air, une ressource vitale...

Du côté des volcans d'Auvergne, le débit des ruisseaux autour de Volvic ne cesse de baisser. Les habitants incriminent Danone, qui a même accentué ses prélèvements pendant des périodes de sécheresse en été (rapport de cause à effet que la multinationale récuse). Vittel aussi connaît une pénurie d'eau, mais plutôt que de demander à Nestlé d'arrêter ses prélèvements, les autorités ont fait construire un pipeline pour amener de la flotte aux populations locales. Une opération qui a coûté plusieurs millions d'euros à la collectivité... Depuis quelques années, les producteurs de flotte en bouteille qui pompent parfois directement dans nos réserves d'eau potable sont dans le collimateur. L'eau disparaît. Quelqu'un l'a prise. Mais qui? Où est-elle passée? Va-t-elle revenir? En quelle quantité? S'il est compliqué d'établir un lien direct entre l'activité des multinationales (Nestlé, Danone, Coca-Cola) et l'assèchement qui nous frappe, le documentaire de Jörg Daniel Hissen appelle à faire de l'or bleu un droit fondamental. Soulignant que l'eau ne coule plus de source et est, comme l'air, une ressource vitale...