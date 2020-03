3 star star star star star

Depuis 2015, le monde est passé de 2.000 à 14.000 actes terroristes annuels. La peur des attentats s'est propagée comme un virus et a charrié avec elle les velléités sécuritaires les plus folles. Les États-Unis, l'Europe et la Chine se sont lancés dans une course aux technologies de surveillance d'autant plus inquiétante que l'intelligence artificielle procure le pouvoir de tout voir et tout entendre, partout et tout le temps. Suivre, localiser, traquer... 500 millions de caméras sur la planète forment cet oeil qui ne dort jamais, capable de repérer les comportement suspects et même de prédire les crimes. Le marché de la vidéo surveillance est estimé à 40 milliards de dollars mais quel niveau de contrôle nos libertés individuelles peuvent-elles endurer? Accompagné de journalistes et de chercheurs, Sylvain Louvet évoque le caractère paranoïaque du système qui s'impose, le totalitarisme numérique et les violations des droits de l'homme. Il questionne aussi le Patriot Act et les drones tueurs autonomes, la Chine et le crédit social, les points perdus pour brûlage d'ordures et gagnés par dénonciation... Pourtant berceau des nouvelles technologies, San Francisco a banni la reconnaissance faciale de ses rues. Assumant un choix de société: refuser le meilleur des mondes pour ne pas être confronté au pire. Un vrai épisode de Black Mirror et le souvenir de périodes dramatiques de l'Histoire. Souriez, vous êtes filmés.