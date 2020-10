Constituée en majeure partie par des rediffusions, la Fête de la sience n'est pas particulièrement spectaculaire mais Arte la célèbre comme chaque année avec une programmation documentaire.

Le 10 octobre, de 11 heures 45 du matin à plus de 2 heures le lendemain, la chaîne franco-allemande évoquera les animaux sauvages qui emménagent en ville, partira sur les traces des Néandertal, questionnera notre rapport au sommeil et se penchera aussi sur l'influence néfaste (mais pas que) des écrans. Elle proposera également un docu inédit d'Olivier Julien sur la découverte d'ossements qui ont bouleversé notre vision de la Préhistoire, révolutionné la vision de nos origines et repensé notre processus évolutif. Le réalisateur raconte les folles aventures marocaines du chercheur français Jean-Jacques Hublin. L'occasion de découvrir la paléontologie à l'âge high tech, l'émergence d'un passé primitif grâce à la sophistication d'outils futuristes. Enjoy the science...