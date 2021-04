Suppression des événements tenus en marge de l'épreuve, public interdit, fermeture hermétique des sections pavées et des monts... Le Tour des Flandres aura bien lieu mais il aura à nouveau sur le bord de la route des allures bien tristes.

Qu'à cela ne tienne. Sur le vélo, le spectacle s'annonce grandiose. Le vainqueur néerlandais de l'édition 2020 Mathieu van der Poel, son dauphin...

Qu'à cela ne tienne. Sur le vélo, le spectacle s'annonce grandiose. Le vainqueur néerlandais de l'édition 2020 Mathieu van der Poel, son dauphin belge Wout van Aert et le puncher français Julian Alaphilippe, contraint à l'abandon l'année dernière après avoir été percuté par une moto, semblent tous les trois en forme olympique et font figure de grands favoris. Mais Jasper Stuyven, au terme d'un effort époustouflant, a démontré à Milan-San Remo que la triplette magique pouvait se laisser surprendre. Combat des chefs ou invité surprise? Bienvenue au rendez-vous des Flahutes. Les coureurs qui ont un faible pour la pluie et le vent et raffolent du cyclisme à la rude...