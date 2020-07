Windsor est le plus vaste château du monde encore habité et il recèle son lot de secrets, que révèle Stéphane Bern dans cette série documentaire consacrée aux lieux de pouvoir.

Plus de mille ans de monarchie, de mariages arrangés, de passions inattendues. Mille ans d'affaires politiques, de guerres, de coups montés, d'alliances et de trahisons. Windsor est le plus vaste château du monde encore habité et il recèle son lot de secrets, que révèle Stéphane Bern dans cette série documentaire consacrée aux lieux de pouvoir. Non content de raconter la maison d'Elizabeth II, ses transformations, l'incendie qui l'a frappée, les tapis de 37 mètres et les toiles de Rembrandt et Rubens évacuées à la hâte, Si les murs pouvaient parler fait découvrir La Maison-Blanche, poste de pilotage de la première puissance mondiale aux 35 salles de bains dont Nixon a fait son bunker et sa prison... Mais aussi le Kremlin (ce même mardi à 21h05) au fil des siècles, des empires, des révolutions, son camouflage en trompe-l'oeil alors qu'il est la cible de raids aériens. Et puis le Palais Bourbon, résidence officielle du président de l'Assemblée nationale.