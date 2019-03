L'annonce du jour du festival de Dour concerne cette fois les fans "de techno, drum'n'bass et électro". Vingt-huit nouveaux noms ont été dévoilés vendredi parmi lesquels Mr. Oizo, SebastiAn et Objekt.

Les présences au festival hennuyer de Wilkinson, Sub Focus, 1985, Herobust, Bredren, D-Nasty, Dustycloud, SepctraSoul, Kompromat, GRiZ, Masters at Work, Casual Gabbertz, Lenny Dee & Malke, Sevenum Six, Dr. Rubinstein, Amekmar, HAAi, Joyhauser, CloZee, Locked Groove, Mandana, Local Preachers feat Rax District, Enzo Postiga & Rodham, Lefto, DTM Funk et Nosedrip ont aussi été annoncées.

La prochaine et dernière salve, mardi, sera consacrée au line-up hip hop.