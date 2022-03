Le plus ancien festival de musique de Wallonie, Verdur, revient le 25 juin prochain pour fêter sa 35e édition. Le festival n'a pas pu avoir lieu en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Son retour est donc très attendu par les Namurois.

Comme pour les dernières éditions, le festival Verdur se tiendra à la Citadelle de Namur et sera entièrement gratuit. Aucun artiste n'a encore été annoncé par les organisateurs. Ces derniers assurent, cependant, que la programmation sera "résolument axée vers la scène locale belge".

Le festival existe depuis 1985 et était connu, jusqu'en 2016, sous le nom de "Verdur Rock". Longtemps gratuit, il est devenu payant en 2015. Cette décision a sonné le glas du festival puisque l'année suivante, après plusieurs années avec une fréquentation en baisse, il a cloturé sa dernière édition. La Ville de Namur n'a plus souhaité financer l'événement qu'elle considérait comme "déraisonnable", forçant les organisateurs à annuler leur festival.

Après deux années d'absence, depuis 2018, le Verdur revient avec une édition gratuite et laisse tomber l'appellation "rock" pour faire place à une programmation plus éclectique. En haut de l'affiche cette année-là: Arno et son projet Tjen Matic.

En 2019, Verdur a accueilli 6.000 festivaliers qui ont pu profiter des concerts des Français de Mass Hysteria, du duo R.O. x Konoba, des Belges de Black Mirrors ou encore de Glauque et de Camping Sauvach.

Guillaume Picalausa

