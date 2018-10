Union Jacques: quand Brel inspire des générations d'artistes... (vidéos)

Tout le monde sait l'admiration qu'éprouvait, pour le Schaerbeekois, David Bowie. Qui l'a découvert en 1968 dans Jacques Brel Is Alive and Well and Living in Paris, la comédie musicale de Mort Shuman, et qui connaissait aussi les reprises de Brel par Scott Walker. Le Thin White Duke a donc chanté et enregistré maintes fois Amsterdam. Et aussi La Mort, toujours en anglais. Bowie pensait même profiter d'un passage à Paris, en 1973, pour rencontrer son idole... Qui déclina l'invitation en ces termes (restitués par Jérôme Soligny, biographe de la star anglaise): "Comment un pédé pareil peut-il croire que je pourrais avoir envie de le voir?"

