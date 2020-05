Le 18 mai 1980, Ian Curtis, chanteur emblématique de Joy Division, disparaissait tragiquement, concluant la carrière éphémère d'un groupe alors en pleine ascension. 40 ans plus tard, une soirée caritative est organisée pour célébrer l'héritage qu'il a légué au monde de la musique et sensibiliser à la santé mentale.

Le 2 mai 1980 à l'université de Birmingham, Joy Division donne un ultime concert sur le sol européen, avant de prendre quelques jours de repos pour préparer la première tournée américaine du groupe 17 jours plus tard. Mais la veille du départ, Ian Curtis, sujet à la dépression et à des crises d'épilepsie de plus en plus aigües, met fin à ses jours. Quelques mois plus tard sortira l'album posthume Closer, signifiant à la fois la fin du groupe et la création de New Order par les membres restants.

40 years ago Joy Division performed for the final time, at @unibirmingham.

They played;



They played;



Ceremony

Shadowplay

A Means To An End

Passover

New Dawn Fades

Twenty Four Hours

Transmission

Disorder

Isolation

Decades

Digital



40 ans plus tard, Stephen Morris et Bernard Sumner, batteur et guitariste de Joy Division, organisent une soirée caritative en souvenir de leur ami et de son héritage. Moving Though The Silence veut marquer le 40e anniversaire de la disparition d'Ian Curtis mais aussi le début de la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Cette soirée est organisée en collaboration le festival mancunien Headstock, qui veut utiliser la musique pour changer la manière dont on parle des maladies mentales. Les dons récoltés au cours de la soirée seront d'ailleurs reversés à des associations aidant les personnes touchées par ces maladies.

Plusieurs invités ont déjà été confirmés: Brendan Flower, chanteur des Killers, viendra parler de l'influence qu'a pu avoir Joy Division sur son groupe. Mark Reeder, ami d'Ian Curtis, et l'actrice Maxine Peake seront également interviewés. Des prestations en live auront également lieu avec Elbow, Lonelady ou encore le groupe irlandais de Kodaline. D'autres participants seront annoncés ce vendredi.

L'événement sera retransmis gratuitement en direct sur https://unitedwestream.co.uk/ mais les dons sont fortement encouragés pour soutenir les différentes associations.

Arno Goies

