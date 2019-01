Une centaine de guitares de David Gilmour vont être vendues aux enchères

La "Black Strat" de David Gilmour est sa guitare la plus connue, celle qu'on peut entendre sur des albums comme "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" et "The Wall" ainsi que sur ses albums solo.

Achetée en 1970 à New York, elle a subi plusieurs adaptations pour s'adapter au style de l'artiste et a joué un rôle important dans le développement du "son Pink Floyd", souligne Christie's.

Sa valeur est estimée entre 100.000 et 150.000 dollars.

Plus de 120 autres guitares seront proposées aux enchères le 20 juin. "Ces guitares m'ont tant donné. Il est temps qu'elles partent vers d'autres personnes à qui, je l'espère, elles donneront de la joie et qui peut-être créeront quelque chose de nouveau", a déclaré David Gilmour, cité par Christie's.