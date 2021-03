Le chanteur et musicien liégeois Gaetan Streel sortait ce 13 mars dernier la chanson A moins que ce ne soit l'hiver, premier single de son album Demain qui sortira prochainement.

Le tout premier single du nouvel album commence par ces quelques mots :"Encore un jour aux heures de lendemain, les soirées douces déjà te semblent loin". Une chanson qui évoque avec beaucoup de douceur l'amenuisement du feu intérieur, la perte progressive des émotions. Le chanteur raconte ce sentiment qu'une partie de lui s'en est allé cet hiver et ne reviendra pas. Une nostalgie délicate qui souffle autant sur les paroles que sur les arrangements musicaux. L'instrumentale est plutôt minimaliste, assez peu d'instruments différents pour construire l'ambiance générale. La chanson s'accompagne naturellement de son clip réalisé comme à son habitude, par Gaetan Streel.

A moins que ce ne soit l'hiver est la plus "vieille" chanson de l'album. Elle a été écrite il y a deux ans. L'album quant à lui, Demain est en boite depuis environ un an, le chanteur s'explique :"j'étais déjà en retard sur le planning de base quand j'ai terminé l'album. Ce n'est toujours pas une bonne période pour sortir un album. J'ai quelques potes qui se sont cassés les dents quand ils ont sorti le leur. A mon niveau de musique, de musique indépendante, on dépend beaucoup de l'engouement à nos concerts. C'est très compliqué de défendre un album si on n'a pas de concert". Une chanson de l'album tout de même a été composée pendant le confinement. Il s'agit de Nous Retrouver sortie le 28 septembre 2020. Dans cette chanson, Gaetan Streel exprime ses peurs sur les conséquences de l'isolement.

Demain devrait donc sortir vers le mois de septembre/octobre si les conditions le permettent. En attendant la sortie de l'album, voici le premier single officiel de l'album à venir :

>> Gaetan Streel - One Day at Time

Charles Christiaens

Le tout premier single du nouvel album commence par ces quelques mots :"Encore un jour aux heures de lendemain, les soirées douces déjà te semblent loin". Une chanson qui évoque avec beaucoup de douceur l'amenuisement du feu intérieur, la perte progressive des émotions. Le chanteur raconte ce sentiment qu'une partie de lui s'en est allé cet hiver et ne reviendra pas. Une nostalgie délicate qui souffle autant sur les paroles que sur les arrangements musicaux. L'instrumentale est plutôt minimaliste, assez peu d'instruments différents pour construire l'ambiance générale. La chanson s'accompagne naturellement de son clip réalisé comme à son habitude, par Gaetan Streel. A moins que ce ne soit l'hiver est la plus "vieille" chanson de l'album. Elle a été écrite il y a deux ans. L'album quant à lui, Demain est en boite depuis environ un an, le chanteur s'explique :"j'étais déjà en retard sur le planning de base quand j'ai terminé l'album. Ce n'est toujours pas une bonne période pour sortir un album. J'ai quelques potes qui se sont cassés les dents quand ils ont sorti le leur. A mon niveau de musique, de musique indépendante, on dépend beaucoup de l'engouement à nos concerts. C'est très compliqué de défendre un album si on n'a pas de concert". Une chanson de l'album tout de même a été composée pendant le confinement. Il s'agit de Nous Retrouver sortie le 28 septembre 2020. Dans cette chanson, Gaetan Streel exprime ses peurs sur les conséquences de l'isolement.Demain devrait donc sortir vers le mois de septembre/octobre si les conditions le permettent. En attendant la sortie de l'album, voici le premier single officiel de l'album à venir :>> Gaetan Streel - One Day at TimeCharles Christiaens