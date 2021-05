My Garden Festival ou Glaïeuls Paradise en plein air, des concepts made in corona qui amènent des artistes dans votre propre jardin.

My Garden Festival remet le couvert cette année. Le concept qui avait fait ses preuves l'année dernière reste le même: le propriétaire d'un jardin peut choisir 3 artistes à la carte, dans une liste disponible sur le site web (une centaine de noms humour & musique pour l'édition 2021), l'équipe lui fournit un devis d'organisation et se charge du reste: les autorisations, la logistique, le booking.

retrouvez la programmation intégrale sur le site de My Garden Festival

Trouver le moyen d'organiser un concert réel, parce que plus personne ne supporte les concerts en ligne. Voilà l'idée de base à partir de laquelle le concept a germé l'année dernière. Le mot d'ordre: modulable. Modulable selon les mesures sanitaires en vigueur, en l'occurrence à l'heure actuelle, 50 personnes en extérieur, distanciations sociales et port du masque.

C'est l'équipe du Ronquières Festival qui a la charge de la programmation musique et Vincent Taloche s'occupe de la partie humour.

Le projet ne poursuit pas de but commercial, en tout cas pour le spectateur. D'ailleurs, l'hôte ne peut pas organiser le concert à des fins lucratives (vente de tickets, évent Facebook...). Le propriétaire d'un espace suffisamment grand pour accueillir 50 personnes et une logistique de concert devra quand même débourser entre 2500 et 5000 euros s'il veut se payer un festival à domicile. Des frais justifiables quand on connait le budget d'un événement de ce type mais qu'il peut être quand même assez difficile à sortir pour une organisation privée.

L'édition pilote aura lieu chez l'humouriste Freddy Tougaux à Pieton le dimanche 9 mai. Nous y retrouverons une programmation composée de l'humouriste Nikoz, du musicien David Bartholomé (Sharko) et de la chanteuse Charles.

Les concerts livres chez soi, un concept corona proof qui séduit de plus en plus. My Garden Festival n'est pas la seule équipe à proposer le concept. Glaïeuls Paradise, qui organisait jusqu'ici des concerts en appartement, propose désormais une formule "intimiste en plein air" pour 50 personnes.

Infos: www.mygardenfestival.be et www.glaieulsparadise.be

Charles Christiaens

