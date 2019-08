C'est plus un label qualité qu'un festival, puisqu'il s'étale sur trois mois dans une bonne vingtaine de lieux un peu partout en Belgique. Alors qu'on connaît déjà une cinquantaine de noms à l'affiche de l'Autumn Falls, on fait le point à un mois de son lancement.

La fin de l'été pointe doucement le bout de son nez, et la traditionnelle saison des festivals par la même occasion. Mais certains décident systématiquement de prolonger le plaisir tout au long de l'année. C'est notamment le cas de l'Autumn Falls, "festival" imaginé par le booker Toutpartout qui cultive un goût prononcé pour les musiques dites alternatives. Enfin, "festival", on pèse sur l'utilisation des guillemets puisque l'événement s'est étiré au fur et à mesure des années, tant dans le temps que dans l'espace: au départ concentré à Bruxelles, l'Autumn Falls a aujourd'hui la bonne idée de faire voyager le mélomane aux quatre coins du royaume, à la découverte de salles moins connues du grand public, même s'il ne fait pas l'impasse sur quelques incontournables du style Botanique, AB, Trix ou Atelier 210.

L'affiche, toujours aussi défricheuse, compte bon nombre de gros bonnets indés (le singer/songwriter Kevin Morby, le virtuose Nils Frahm, le projet jazz de Tom Barman Taxiwars...) mais aligne surtout les coups de coeur parmi les jeunes pousses et artistes prometteurs du moment, comme Echo Collective (qui reprenait l'intégralité de l'Amnesiac de Radiohead et jouera à cinq reprises durant le festival, sous différentes formes, notamment dans la Begijnhofkerk à Bruxelles), le garage/shoegaze de Pile, la pop léchée de Kris Dane, les bons mots de la Suissesse Sandor, l'électricité des Irlandais de Fontaines D.C., la rage incandescente de Mannequin Pussy, ou encore le rock saharien de Mdou Moctar.

Il est bien sûr possible d'acheter ses tickets individuellement pour l'un ou l'autre concert, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore des pass pour l'ensemble, et ce à un prix carrément démocratique, soit 70 euros pour les trois mois de festival.

Tout cela se passera du 24 septembre au 21 décembre. Restez attentifs: on vous fera gagner des places pour une sélection de concerts labellisés Autumn Falls dans le courant des semaines à venir. Pour plus d'infos et le programme complet, rendez-vous sur www.autumnfalls.be

Une playlist Spotify pour parcourir le line-up un peu plus en profondeur: