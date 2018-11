Tranquillou, Ty Segall est à deux doigts de sortir son sixième album de l'année

L'an dernier, on a été tenus en haleine jusqu'au dernier moment pour savoir si King Gizzard & the Lizard Wizard allaient réussir à tenir leurs promesses de sortir 5 albums sur l'année. Un an plus tard, l'autre grand stakhanoviste du rock s'apprête à battre le record sans même avoir annoncé la couleur. Car en décembre prochain, si tout se déroule comme prévu, Ty Segall sortira bel et bien son sixième album de l'année, soit le premier disque de The C.I.A., groupe monté avec sa femme Denee Segall (qui chantait déjà sur un titre de Freedom's Goblin) et Emmett Kelly, fidèle collaborateur depuis l'album Emotional Mugger. Un premier single, Pleasure Seeker, vient d'être publié avec le clip assorti.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, bref rappel chronologique de la discographie 2018 du Ty:

• 26 janvier: début d'année fracassant avec Freedom's Goblin, sans doute son meilleur album depuis Manipulator;

• 20 juillet: Joy, deuxième album avec White Fence, six ans après Hair (mais clairement un niveau en-dessous);

• 7 septembre: Pre-Strike Sweep, deuxième album du side-project énvervé Gøggs (avec Charles Moothart et Chris Shaw);

• 18 octobre: Orange Rainbow, sorti uniquement sous forme d'une cassette limitée à 55 copies (qu'un petit malin a toutefois mis en ligne sur YouTube);

• 26 octobre: Fudge Sandwich, album de reprises où il s'attaque à du Neil Young, du War ou encore du John Lennon;

• décembre (date exacte à confirmer): premier album de The C.I.A.

Liste à laquelle on peut ajouter le EP de The C.I.A. paru plus tôt dans l'année, ou encore le 7" Fanny, en honneur à son chien, qui paraîtra le 16 novembre prochain. Un jour, paraît-il, Ty Segall arrêtera de sortir des disques. Mais ce sera sans doute quand il sera mort...