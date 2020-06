Tom Bonte a été nommé jeudi soir directeur général de l'AB. Il prendra ainsi la succession de Dirk De Clippeleir, lequel quittera l'institution en fin d'année.

Pour Tom Bonte, né en 1977, le secteur culturel bruxellois est loin d'être un monde inconnu. Son lieu de travail précédent se situe à un jet de pierre de l'AB, puisqu'il a géré neuf années durant le Beursschouwburg. Il est parvenu à redonner à cette institution une place centrale sur le terrain culturel de la capitale et à attirer un public jeune. Il y a quitté ses fonctions de directeur en janvier dernier. Tom Bonte a également travaillé comme programmateur au Vooruit de Gand et comme assistant-programmateur au Singel à Anvers. Il est enfin aussi président du conseil d'administration du réseau des arts bruxellois.

"C'est pour moi un défi d'utiliser la crise sanitaire afin de développer, avec mon équipe, de nouvelles idées et initiatives. A l'AB, on fait du bon boulot notamment dans son rôle de pionnier en matière écologique. Mais c'est peut-être l'occasion de remettre en question certaines routines et de relever d'autres défis. Je voudrais ainsi explorer un peu ce que cette salle de concert iconique peut jouer comme rôle dans une société de plus en plus diversifiée", dit-il.

Il entrera en fonction au plus tard le 1er septembre 2020.

