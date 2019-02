The National jouera deux fois au prochain Pukkelpop

The National fête en 2019 ses vingt ans de carrière et doublera le plaisir lors du prochain Pukkelpop. Le groupe précise que les deux concerts seront différents, sans donner davantage de précisions.

Les Américains ont déjà joué à quatre reprises sur la plaine de Kiewit, dont la première fois en 2005 sur la scène découverte du Club. Neuf ans plus tard, en 2014, ils ont pu fouler pour la première fois la scène principale. Leur album Sleep Well Beast a reçu l'année dernière le Grammy Award du meilleur album alternatif.

Les organisateurs ont par ailleurs confirmé la présence du supergroupe Prophets Of Rage composé de Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk de Rage Against The Machine, de Chuck D. de Public Enemy et de B-Real de Cypress Hill.

La 34e édition du Pukkelpop aura lieu du jeudi 15 août au dimanche 18 août. Infos et tickets: www.pukkelpop.be