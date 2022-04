Une batterie, une guitare et deux voix dotées d'une énergie brute et décapante pour inaugurer le Ways Around Festival.

Ce vendredi 1er avril, les Ostendais de The Glücks ont inauguré la toute première édition du Ways Around Festival, à l'Atelier 210 d'Etterbeek. Alek Pigor et Tina Ghillebert ont livré une performance à couper le souffle pour ce premier jour de festival. Le public s'est d'abord fait timide, avec juste quelques téméraires au premier rang. Ensuite, à chaque coup d'oeil, la salle se remplissait un peu plus.

Derrière sa batterie, Tina Ghillebert est solide et elle ne s'est pas laissée distraire par les chutes de micros et les effets larsen assez fréquents. De son côté, tout de noir vêtu avec sa tête blonde, Alek Pigor joue vite et sort un son puissant de sa guitare. On se demande qui des amplis ou des oreilles du public vont exploser en premier. Comme sur leur deuxième album Run Amok, c'est la voix de la batteuse qui est un peu plus mise en avant.

Ways Around Festival, Atelier 210, 01 avril 2022 - via brieucvanelst.com © Brieuc Van Elst - DR

Malgré quelques problèmes techniques, le couple résolument punk a proposé un show convaincant et explosif. Ils portent dignement l'héritage de groupes comme The Cramps et The Stooges sans oublier les White Stypes.

La petite salle de l'Atelier 210 collait parfaitement à l'ambiance garage-punk dont leur concert transpirait du début à la fin.

Guillaume Picalausa

