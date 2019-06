Chiffres du streaming, nombre de vues YouTube et d'amis Facebook... Jusqu'à quel point les statistiques interviennent-elles dans la programmation des festivals? Comment s'immiscent-elles dans les négociations? Le tour de la question.

Les mathématiques et l'exploitation des données chiffrées sont devenues primordiales dans notre monde moderne obnubilé par l'efficacité, le profit et la rentabilité. Elles se sont même mises à guider nos choix plus que la raison. Aucun domaine n'est épargné. C'est vrai dans le monde du football où Matthew Benham, ancien étudiant en physique, ex-employé d'un fond de pension de la City et créateur de Smartodds (une entreprise de données statistiques dans l'univers des paris), a appliqué avec succès ses algorithmes aux clubs de Brentford en Angleterre et de Midtjylland au Danemark. C'est aussi le cas dans le monde de la musique en général et le milieu des festivals en particulier.

