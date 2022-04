Sleaford Mods et Lice à l'Ancienne Belgique: les photos

Étienne Tordoir Photographe

Ce mardi 05 avril, les Anglais de Sleaford Mods sont passés par l'Ancienne Belgique avec leur post-punk électronique à l'arrière-goût de hip-hop. Le duo Jason Williamson X Andrew Fearn a livré un show à l'image de sa musique: minimaliste, mais de haute qualité.

Ils étaient précédés de Lice, le groupe d'art-punk légèrement déjanté, originaire de Bristol. Les membres du band sont venus présenter leur album WASTELAND: What Ails Our People Is Clear dans un show débordant d'énergie.