Rilès, le rêve américain

Depuis sa chambre d'ado, à Rouen, Rilès a forcé le destin, en publiant un morceau par semaine, pendant un an. Signé aujourd'hui aux États-Unis, le jeune rappeur/chanteur français de 23 ans sort son premier album, Welcome to the Jungle...

Le sourire aux lèvres, la persévérance dans le sang, Rilès a traversé l'Atlantique pour réaliser son rêve: sortir un premier album sur le label Republic. © ELISA PARRON

Sa crinière est aussi épaisse que sa moustache est fine. Ce qui a tendance à donner à Rilès des airs de mousquetaire. Un jeune d'Artagnan qui n'a pas eu besoin de quitter sa province pour partir au combat. C'est depuis Rouen -autant dire nulle part- que Rilès a visé le monde. Longtemps, le hip-hop, notamment en France, s'est focalisé sur les grandes villes. Depuis Internet cependant (et Orelsan), plus besoin de s'inventer une vie en bas des immeubles du 93 ou des quartiers nord. "Bouseux" ou banlieusard, même combat: l'ennui, après tout, donne les mêmes couleurs au rap...

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×