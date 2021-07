Reprise des concerts au Zik Zak: les photos de Froidebise et Alain Pire

Étienne Tordoir Photographe

Les deux guitaristes fondateurs du groupe Such A Noise rouvraient les portes du Zik Zak à Ittre, avec un "package" de trois concerts (Froidebise trio, Alain Pire Experience, Tribute to Such a Noise). Voici les photos d'Etienne Tordoir.

Zik Zak, le 9 juillet 2021