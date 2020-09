Badi, Lous & the Yakuza, Balimurphy et Great Mountain Fire viennent chacun de sortir un très bon morceau assorti d'une perle de clip. Ce serait bête de les rater...

Badi - Mauvaise ambiance

"Ceci n'est pas un clip". Si visuellement, le Badi (relire notre interview à l'occasion de son album Article XV) multiplie les hommages à Magritte, les paroles son nouveau titre Mauvaise ambiance font l'effet d'un poignard dans le coeur. À dénoncer les problèmes viscéraux de racisme dans notre pays et au-delà, il se pose là en Childish Gambino belgicain. Extrait choisi: "This is Belgica / Pays de la bière et de la N-VA / Des mains coupées et des cervelas / Responsable de la mort de Lumumba". Grand titre.

Balimurphy - Obéis

Ambiance pas vraiment plus réjouissante du côté de Balimurphy (notre interview pour la sortie de Nos voiles), dont le clip frontal s'en prend aux violences policières, mais aussi envers les animaux. "Obéis à ton rang / Obéis à ton sang / Obéis, c'est comme ça: pas de bons chats sans rats": en moins d'une minute trente, les durs constats défilent dans un rythme à couper le souffle. Le confinement aurait-il réveillé les rancoeurs?

Lous and the Yakuza - Amigo

"La vie ne fait pas de cadeau", chante-t-elle. Non, le nouveau morceau de l'auteure de Dilemme (à qui on prédisait un bel avenir dans notre numéro de rentrée de l'an dernier) ne fait pas dans le pessimisme, mais se veut plutôt comme une invitation à la danse, à la résistance et à la résilience. Le clip, carrément canon, est de nouveau réalisé par Wendy Morgan, qui s'était déjà collée à Dilemme et Tout est gore, mais qui au aussi travaillé avec Alicia Keys, Janelle Monae ou The Kills...

Great Mountain Fire - What You Want Me to Be

Plus ils avancent, plus leur écriture est limpide. Et ce nouvel extrait de l'album Movements, prévu pour le 20 novembre, n'en est qu'une énième confirmation. Sucré sans vous donner de caries, dansant sans vous péter les genoux, bricolo sans dépasser sur les bords. Le tout parfaitement mis en images grâce à l'animation sensible de Lia Bertels: un vrai petit plaisir même pas coupable. (Re)lire notre dernière interview du groupe.

Badi - Mauvaise ambiance"Ceci n'est pas un clip". Si visuellement, le Badi (relire notre interview à l'occasion de son album Article XV) multiplie les hommages à Magritte, les paroles son nouveau titre Mauvaise ambiance font l'effet d'un poignard dans le coeur. À dénoncer les problèmes viscéraux de racisme dans notre pays et au-delà, il se pose là en Childish Gambino belgicain. Extrait choisi: "This is Belgica / Pays de la bière et de la N-VA / Des mains coupées et des cervelas / Responsable de la mort de Lumumba". Grand titre.Balimurphy - ObéisAmbiance pas vraiment plus réjouissante du côté de Balimurphy (notre interview pour la sortie de Nos voiles), dont le clip frontal s'en prend aux violences policières, mais aussi envers les animaux. "Obéis à ton rang / Obéis à ton sang / Obéis, c'est comme ça: pas de bons chats sans rats": en moins d'une minute trente, les durs constats défilent dans un rythme à couper le souffle. Le confinement aurait-il réveillé les rancoeurs?Lous and the Yakuza - Amigo"La vie ne fait pas de cadeau", chante-t-elle. Non, le nouveau morceau de l'auteure de Dilemme (à qui on prédisait un bel avenir dans notre numéro de rentrée de l'an dernier) ne fait pas dans le pessimisme, mais se veut plutôt comme une invitation à la danse, à la résistance et à la résilience. Le clip, carrément canon, est de nouveau réalisé par Wendy Morgan, qui s'était déjà collée à Dilemme et Tout est gore, mais qui au aussi travaillé avec Alicia Keys, Janelle Monae ou The Kills...Great Mountain Fire - What You Want Me to BePlus ils avancent, plus leur écriture est limpide. Et ce nouvel extrait de l'album Movements, prévu pour le 20 novembre, n'en est qu'une énième confirmation. Sucré sans vous donner de caries, dansant sans vous péter les genoux, bricolo sans dépasser sur les bords. Le tout parfaitement mis en images grâce à l'animation sensible de Lia Bertels: un vrai petit plaisir même pas coupable. (Re)lire notre dernière interview du groupe.