Les punks à mulet de The Chats et les dansants kangourous de Parcels ont fait oublier le temps humide et les drapeaux flamingants.

Life is Life

Ils viennent de Hull. La ville des Housemartins, de Beautiful South, d'Everything but the Girl. Mais sonnent surtout comme les petits frères (et la soeur) d'Idles. Groupe frontal et Do It Yourself, Life s'est rencontré dans une structure d'aide aux marginalisés, chante les pères célibataires et les maladies mentales. Fuck Donal Trump et le Brexit. Produit par Luke Smith (Foals) et mixé par Claudius Mittendorfer (Parquet Courts), leur deuxième album A Picture of Good Health sortira le 20 septembre. Efficace.

...