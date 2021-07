Les organisateurs du Pukkelpop, qui se déroulera du 19 au 22 août, ont dévoilé ce jeudi une partie de la programmation et annoncé la venue de noms comme Liam Gallagher, Editors, Balthazar ou encore dEUS.

Outre Liam Gallagher, Editors, Anne-Marie, Marshmello, Balthazar ou encore dEUS, sont annoncés Netsky, qui marque son grand retour à Kiewit, mais aussi le rappeur Future, 2manydjs, Charlotte de Witte, Burna Boy, Nina Kraviz, Sam Fender et Idles.

"Dans un univers Pukkelpop normal, le line-up est d'abord annoncé, puis la vente des billets lancée", expliquent les organisateurs. Cette année, l'inverse s'est produit "en raison de multiples circonstances". Pour le moment, 85% des billets combi ont déjà été vendus. Jusqu'au mercredi 30 juin, la prévente de tickets n'était accessible qu'en Belgique. Le premier jour, 70% des billets combi ont été écoulés en trois heures. "Sans annoncer un seul nom: c'est hallucinant", soulignent les organisateurs.

Ces derniers misent cette année sur l'organisation d'une édition complète avec 66.000 visiteurs par jour. Selon eux, il n'y aurait pas de distanciation sociale ni de masques buccaux. Les festivaliers devront par contre pouvoir présenter un passeport de vaccination ou se faire dépister. "Le Pukkelpop 2021 restera dans l'histoire comme l'édition de la sécurité d'abord, des modalités et des protocoles", ajoutent les organisateurs, qui sont en contact avec les autorités compétentes.

Davantage d'informations sur les mesures de sécurité, la programmation et le camping seront annoncées prochainement.

Outre Liam Gallagher, Editors, Anne-Marie, Marshmello, Balthazar ou encore dEUS, sont annoncés Netsky, qui marque son grand retour à Kiewit, mais aussi le rappeur Future, 2manydjs, Charlotte de Witte, Burna Boy, Nina Kraviz, Sam Fender et Idles."Dans un univers Pukkelpop normal, le line-up est d'abord annoncé, puis la vente des billets lancée", expliquent les organisateurs. Cette année, l'inverse s'est produit "en raison de multiples circonstances". Pour le moment, 85% des billets combi ont déjà été vendus. Jusqu'au mercredi 30 juin, la prévente de tickets n'était accessible qu'en Belgique. Le premier jour, 70% des billets combi ont été écoulés en trois heures. "Sans annoncer un seul nom: c'est hallucinant", soulignent les organisateurs. Ces derniers misent cette année sur l'organisation d'une édition complète avec 66.000 visiteurs par jour. Selon eux, il n'y aurait pas de distanciation sociale ni de masques buccaux. Les festivaliers devront par contre pouvoir présenter un passeport de vaccination ou se faire dépister. "Le Pukkelpop 2021 restera dans l'histoire comme l'édition de la sécurité d'abord, des modalités et des protocoles", ajoutent les organisateurs, qui sont en contact avec les autorités compétentes. Davantage d'informations sur les mesures de sécurité, la programmation et le camping seront annoncées prochainement.