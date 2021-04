Prince, mort il y a cinq ans déjà: les photos de sa première tournée européenne

Étienne Tordoir Photographe

Dès 1981, Prince donnait déjà une poignée de concerts sur le vieux continent. Mais 1986 marque sa première tournée européenne, et la dernière avec The Revolution: voici les photos de ses passages à Bruxelles et Rotterdam, fraîchement exhumées des archives d'Etienne Tordoir.