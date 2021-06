Pop, loud, electronic, hip hop: les artistes émergents tous les genres musicaux confondus (ou presque) sont conviés à quatre dispositifs d'accompagnement proposés par Court-Circuit. Les inscriptions sont ouvertes.

Si tous les deux ans (à peu de choses près), le Concours Circuit fédère les jeunes musiciens et musiciennes autour du concept traditionnel de tremplin, les dispositifs mis en place l'autre année sur deux par Court-Circuit n'en finissent plus de changer. Concours métal, électro, dispositifs d'accompagnement Loud Program, et ainsi de suite: les curseurs sont sans cesse déplacés, pour répondre au mieux aux besoins d'une scène qui bouillonne.

L'objectif, cette année, est d'accompagner une sélection prometteuse d'artistes en développement via 4 appels à candidatures distincts: pop, loud, electronic et hip-hop.

Au terme des sélections, huit projets seront suivis entre septembre et décembre par Court-Circuit et ses partenaires. Ils bénéficieront d'un accompagnement scénique (résidences, coachings...), de conseils administratifs et d'outils de promotion (capsule vidéo, photos...) adaptés aux besoins et esthétiques de chacun.

L'équipe espère également pouvoir proposer une soirée de showcases devant un public de professionnels en décembre 2021, selon les possibilités liées aux conditions sanitaires.

L'inscription se fait via mycourtcircuit.be jusqu'au 8 août 2021. Les noms des 8 projets sélectionnés seront connus fin août/début septembre.

