L'édition 2021 du concours Reine Elisabeth se tiendra du 3 au 9 mai 2021 pour une version en ligne de la compétition.

Le concours avait été purement et simplement annulé l'année dernière. Cette année, c'est le piano qui sera mis à l'honneur. 74 jeunes musiciens avaient été sélectionnés pour l'édition 2020 mais suite à quelques désistements, ce sont 64 pianistes qui s'affronteront en vue de décrocher la première place. Aucun candidat belge n'a été retenu.

La dernière édition du concours avait été dédiée au violon et avait vu l'américaine Stella Chen remporter le premier prix.

Stella Chen, lauréate 2019 © PHILIP REYNAERS/PHOTO NEWS

Le concours aura malheureusement lieu sans public. Les tickets de 2020 avaient déjà été annulés ou remboursés, et ceux qui l'ont acheté pour 2021 ont également la possibilité d'être remboursés. Néanmoins, en partenariat avec la RTBF, la VRT et Proximus, l'intégralité des concerts sera retransmise en streaming sur le site Internet du concours et comme chaque année, en télé et en radio sur Musiq3, La Trois, Klara et Canvas.

C'est essentiellement à Flagey que se déroulera le concours, et la finale devrait avoir lieu à la salle Henry Le Boeuf de Bozar si l'état des lieux le permet, un incendie ayant partiellement endommagé l'endroit le 20 janvier dernier.

Charles Christiaens

