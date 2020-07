Tous les mercredis jusqu'au 3 septembre, Focus Vif vous convie à ses apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans l'espace See U. Concert à 18h30, avec comme premier invité, suite au report de Yellowstraps: Ozferti, curated by Humpty Dumpty!

Breton de Bruxelles, Ozferti s'en est allé puiser en Éthiopie la matière première d'un album qui aime l'Afrique de l'Est et la science-fiction. Bas le masque... (Re)lire notre interview/portrait du groupe: Ozferti, ethiopian lover.

N'hésitez pas à confirmer votre présence sur l'événement Facebook.

Durant tout l'été, See U propose des activités très variées: cinéma en plein air, DJ sets apaisants, marché bio, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer...

Soutenez le projet

L'entrée est gratuite, mais merci d'acheter au bar. Merci aussi de laisser l'endroit propre et de respecter le quartier.

Mesures de sécurité

Rejoignez votre "bulle" avant d'entrer sur le site. Gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. Ne dansez pas, restez fixes. Respectez toutes les mesures données sur le site. Vous ne vous sentez pas bien? Restez à la maison et prenez soin de vous.

SEE U: avenue de la Couronne 227 ou rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles

Accès via bus (95, N08), tram (7,25), gare d'Etterbeek. Vélos, scooters... bienvenus.

https://www.see-u.brussels

