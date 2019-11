Que sont devenues Les Vedettes, ces plus ou moins majorettes qui ont partagé plusieurs fois la scène avec Philippe Katerine? Ce dernier nous a posé la question. Réponse.

Leurs noms? Jill Wertz, Agathe Cornez, Nadia Schnok, Géraldine Miesse, Ingrid Heiderscheidt, Monia Douieb, Yannick Duret, Laure de Hesselle, Muriel Bersy, Muriel Clairembourg, Célia Torrens, Claire Bodson... À dire vrai, peu s'en souviennent individuellement mais Les Vedettes ont indubitablement imprimé l'imaginaire collectif et pas seulement à Bruxelles. Au départ de cette aventure, on trouve Jill Wertz et Agathe Cornez. Les deux jeunes femmes se rencontrent en 1997. Entre elles, le courant passe, il faut dire qu'elles débordent d'idées. Un an à peine après leur rencontre, elles multiplient les projets: elles commencent à se mettre en scène et participent en duo à différents projets artistiques. Elles travaillent pour le cinéma -notamment pour les réalisateurs Marc Laguna, Fabrice Du Welz et Martine Doyen- mais s'improvisent également choristes pour le groupe Emma Peal et accompagnent même sur les planches les Vendéens de The Little Rabbits lors de leur venue en Belgique en 2002 -groupe qui, pour rappel, se fera rebaptiser La Secte Machine (ou La Secte Humaine, c'est selon) pour officier en 2005-2006 comme backing band lors de la tournée Robots Après Tout de Katerine. Mais n'allons pas trop vite. Laissons la ...