Niveau 4 XXL: Venlo et Luie Louis se refilent leurs bons plans (vidéo)

"Au final, je crois que je n'ai jamais rencontré de méchant Flamand (rires)." À la veille de leur passage à Couleur Café dans le cadre d'un Niveau 4 XXL, on a rencontré Venlo et Luie Louis, soit un rappeur francophone et un flamand pour parler des liens entre les deux communautés et se refiler les bons tuyaux.