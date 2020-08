Tous les mercredis de l'été, Focus vous convie à des apéros musicaux au sein des anciennes casernes d'Ixelles, dans l'espace See U. Prochains concerts confirmés: Charlène Darling le 19 août, Yellowstraps, le 26 août et Great Mountain Fire le 3 septembre. Et c'est gratuit!

Suites aux nouvelles consignes du Conseil national de sécurité, nous vous demandons de rejoindre votre "bulle" avant d'entrer sur le site. De gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. De porter votre masque pour aller au bar, aux toilettes et en intérieur. Concerts assis et service à table.

Charlène Darling, le 19 août à 18h30

La Parisienne Charlotte Kouklia, alias Charlène Darling, bouscule la chanson en français surSaint-Guidon. Son dernier album au titre anderlechtois est un album d'amour au tempérament singulier et aux charmes audacieux.

> (Re)lire notre rencontre avec la chanteuse: love, etc.

YellowStraps, le 26 août à 18h30

(Le concert était initialement prévu le 8 juillet mais a dû être reporté, la météo n'étant pas favorable et l'événement se déroulant en extérieur)

Depuis longtemps sur les radars, la fratrie YellowStraps a sorti l'EP Goldress en février dernier. L'occasion d'installer définitivement leur soul électronique, amoureuse et élégante.

>> (Re)lire notre interview du groupe, "futurs incontournables électro-soul".

>> Confirmez votre présence et soyez tenu au courant via l'événement Facebook.

Great Mountain Fire le 3 septembre, à 18h30

AprèsCanopyen 2011 etSundogsen 2015, le groupe pop psyché bruxellois est de retour.

See U Festival Durant tout l'été, See U propose des activités très variées: cinéma en plein air, DJ sets apaisants, marché bio, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... SOUTENEZ LE PROJET: l'entrée est gratuite, mais merci d'acheter au bar. Merci aussi de laisser l'endroit propre et de respecter le quartier. MESURES DE SÉCURITÉ: rejoignez votre "bulle" avant d'entrer sur le site. Gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. Ne dansez pas, restez fixes. Respectez toutes les mesures données sur le site. Vous ne vous sentez pas bien? Restez à la maison et prenez soin de vous. SEE U: rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles Accès via bus (95, N08), tram (7,25), gare d'Etterbeek. Vélos, scooters... bienvenus. https://www.see-u.brussels

Suites aux nouvelles consignes du Conseil national de sécurité, nous vous demandons de rejoindre votre "bulle" avant d'entrer sur le site. De gardez 1,5 m de distance avec les autres visiteurs et le personnel. De porter votre masque pour aller au bar, aux toilettes et en intérieur. Concerts assis et service à table.La Parisienne Charlotte Kouklia, alias Charlène Darling, bouscule la chanson en français surSaint-Guidon. Son dernier album au titre anderlechtois est un album d'amour au tempérament singulier et aux charmes audacieux.> (Re)lire notre rencontre avec la chanteuse: love, etc.(Le concert était initialement prévu le 8 juillet mais a dû être reporté, la météo n'étant pas favorable et l'événement se déroulant en extérieur)Depuis longtemps sur les radars, la fratrie YellowStraps a sorti l'EP Goldress en février dernier. L'occasion d'installer définitivement leur soul électronique, amoureuse et élégante.>> (Re)lire notre interview du groupe, "futurs incontournables électro-soul".>> Confirmez votre présence et soyez tenu au courant via l'événement Facebook.AprèsCanopyen 2011 etSundogsen 2015, le groupe pop psyché bruxellois est de retour.