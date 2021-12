Miossec au théâtre Le Manège (Mons): les photos

"3 décembre, le Codeco annonce que les concerts seront limités à 200 places assises quelle que soit la capacité de la salle. Boire? Certainement, pour oublier la mauvaise nouvelle qui amène le report du concert de Miossec à la Madeleine prévu ce 7 décembre. Ecrire? Evidemment qu'il faut partager le bonheur des gens qui ne se sont pas enfuis ce vendredi au Théâtre Le Manège à Mons malgré les mauvaises ondes. Ils ont bien compris que c'était leur dernier concert de l'année (pour les plus optimistes). Et Miossec, plus rockeur que jamais, leur a donné de quoi se sustenter. Porté par un groupe chaleureux, Christophe a mis le feu devant un public conquis. Vivement le printemps, que Bruxelles puisse retrouver le Breton porté par les vents du partage passioné."

(Re)lire également notre dernier entretien avec le chanteur: Miossec, un coup pour la route







Miossec © Lara Herbinia Théâtre Le Manège, Mons, 3 décembre 2021







