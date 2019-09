Entre chanson dark et r'n'b arty, la jeune chanteuse bruxelloise sort un premier single, Dilemme. Lous yourself...

Cela faisait un moment que son nom circulait dans le petit milieu musical bruxellois. Mais cette fois, c'est la bonne. Après avoir teasé ses débuts " officiels " avec des mini-capsules sur Instagram, Lous & the Yakuza sort un premier clip, Dilemme.

Il a été tourné entre Paris et Londres. Mais c'est bien à Bruxelles, que Lous, qui a grandi entre le Rwanda et la RDC, est basée. On l'a d'ailleurs vue en première partie de GAN, aux côtés de Damso ou de Primero, faire appel à Dolfa ou à Krisy. Mais sans se limiter forcément au créneau "urbain": elle peut difficilement cacher ses affinités avec la chanson, la soul ou la pop, y compris africaine. Egalement peintre, la jeune femme - elle n'a que 23 ans - a du talent (il est évident), du charisme (c'est clair), et aussi une grande gueule (c'est elle qui le dit).

Produit par Ponko (Hamza, Damso, Scylla...), Dilemme est le premier extrait d'un album qui devrait sortir au printemps prochain, sur la major Sony. Intitulé... Gore, il a été réalisé par l'Espagnol El Guincho. Oui, oui, le même qui a aidé Rosalia à commettre son carton, El Mal Querer...