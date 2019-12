Le festival bruxellois dédié aux musiques électroniques s'apprête à remettre le couvert pour une cinquième édition, qui aura lieu du 25 au 29 mars prochain.

Après quatre éditions couronnées de succès, le festival Listen! célébrera à nouveau la musique et la diversité pendant cinq jours et quatre nuits, avec à son affiche quelques-uns des artistes les plus talentueux de Belgique et d'ailleurs.

Pour cette édition 2020, quelque 20 évènements devraient se répartir sur 15 lieux aux quatre coins de Bruxelles.

A l'affiche, on peut notamment déjà pointer Fitz, Antal, Carista, la star de la BBC Gilles Peterson, le Hessle Audio Trio (avec notamment Ben UFO), Jane Fitz, Suzi Analogue, Terrence Dixon ou encore The Alchemist, qu'on connaît notamment pour ses collaborations avec Mobb Deep, Action Bronson ou Eminem.

Les tickets sont d'ores et déjà en vente à des tarifs "early bird" (très) avantageux. Infos: www.listenfestival.eu