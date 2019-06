Pour la première fois, un grand festival mainstream européen a fait de son affiche un exemple de parité. Gros sous, féminisme, retour de bâton et toilettes non-genrées au Primavera Sound.

"The future is female, and non-binary, and all together, bro!" Comme un cri de ralliement, la phrase a fusé dans la nuit. Au sol, les pieds piétinent en rythme la plage du Parc del Fòrum de Barcelone. Les visages sont extatiques. Ça acquiesce le sourire aux lèvres, ça applaudit, ça crie. "Le futur est femme, non-binaire, et tous ensemble", quelque chose du genre. Même les Espagnols ont compris. Le Primavera Sound a officiellement débuté il y a quelques heures, mais la formule de la rappeuse Princess Nokia donne le véritable coup d'envoi d'un festival qui se veut iconique -cette année plus que toute autre.

...