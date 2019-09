L'incontournable artiste R&B a dévoilé vendredi le clip de Soldat, single que ses fans attendaient depuis 1 an.

Le 2 novembre 2018, la "Nakamurance" avait frappé fort en dévoilant un court extrait de Soldat sur Youtube et créant l'emoi de son public. Sorti le même jour que son album à tubes, Nakamura, le titre n'en faisait pas partie.

Après maintes réclames, Aya a finalement décidé de tout révéler le même jour: morceau en entier et clip. Tout vient à point à qui sait attendre. Mais si un an après, Djadja et Pookie nous font encore danser, Soldat est d'un autre registre. C'est une douce balade où l'on découvre un peu mieux la voix de la chanteuse. À découvrir.