Le Rythme des Fourmis au Wiels: les photos d'Etienne Tordoir

Étienne Tordoir Photographe

Le Rythme des Fourmis a été très actif pendant les samedis Still Standing For Culture, en jouant notamment place du Jeu de Balle, place Flagey, parvis de St Gilles... Ils tournaient ici une session pour le compte de Sabam for Culture.

4 Fois partagé

Fois partagé













Au Wiels, dans le cadre de Sabam For Culture