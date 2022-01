Une centaine de professionnels du monde de la nuit demande à ce que le code orange du baromètre soit instauré dès le 12 février pour pouvoir rouvrir, dans une lettre dont voici l'essence.

Après deux ans à enchaîner les fermetures, le secteur de la musique live et le monde de la nuit poussent un coup de gueule. Ils sont lassés de devoir subir autant de restrictions: "Le baromètre qui vient d'entrer en vigueur en est la parfaite illustration: alors que même en cas de code rouge, de nombreux assouplissements sont encore possibles pour un public assis, les concerts indoor restent interdits. Même chose pour la vie nocturne, elle aussi à l'arrêt."

Avec le baromètre mis en place, les salles peuvent accueillir un public assis, mais pas debout. Or, pour les signataires, laisser leurs spectateurs assis est "impensable". Cela contraste avec l'esprit qu'ils proposent au public. "Assister à un concert ou une soirée en étant assis est impensable. Tel événement est pour les spectateurs une expérience totale qui les fait vibrer et bouger et qui donne un boost d'énergie indispensable à la résistance mentale de l'artiste, du public et des collaborateurs. Et c'est selon nous précisément ce dont nous avons tous absolument besoin en ces temps difficiles", expliquent-ils.

C'est pourquoi ils demandent à ce que le prochain comité de concertation prévu le 12 février instaure le code orange. Et ce n'est pas leur seule attente. Ils exigent des critères clairs, qui ne les contraignent pas à fermer dès que les contaminations augmentent de nouveau, et qui leur indiquent comment passer d'une couleur à l'autre du jour au lendemain. En dehors du fait que la capacité maximale autorisée sera entre 60 à 90%, ils n'ont pas reçu plus de précision.

La date du 12 février a toute son importance: "Si l'on nous dit que nous pourrions passer au code orange vers la fin février, nous allons à nouveau perdre quelques précieuses semaines, car nous serons en plein milieu de la saison des concerts et du clubbing." Vu le nombre d'employés dans le domaine de la culture, il est urgent de prendre des mesures pour le faire revivre. Ils n'oublient pas de rappeler au gouvernement les promesses qui leur ont été faites. "Au fait, de nouvelles mesures de soutien ne devaient-elles pas être associées au baromètre? Celles-ci nous ont en tout cas manqué."

Signataires

4AD, 5to9management, Amigo, Ampere, Ancienne Belgique, Area V, Barabar, Botanique, Bram Bostyn, Brussels By Night Federation, Busker Artist Agency, C12, Cactus Club (Bruxelles), Carré, Catclub, Charlatan, Chez Ginette, Cloudshaper, Club Capital, Club Lima, Club Vaag, Clubcircuit, Culte Agency, De Muziekgilde, De Roma, Deep In House, Democrazy, Devil in a Box, Discotheek Millennium, E314 Agency, Event Confederation, Fast Forward, Festival Dranouter, Fkp Skorpio, Fucknye, Funke, Fuse, Garifuna, Gay Haze, Gentle Management, Globe Entertainment, Greenhouse Talent, Handelsbeurs, Hangar, Het Depot, House Of Entertainment, IKON, Indy Erens, Jalousy, Jeux d'Hiver, Jimmie Dimmick, kazz_ema, Kitsch Club, Kokorico, Kommilfoo Mgmt, Kras Artists, Kunstmest, Kurious Agency, La Cabane, Listen Festival, Live Nation, Live Sector Overleg, Lucky Lemon, Maandacht, Madame Moustache, Magma, Man Van Staal, Mgmt Jean-Marie Aerts, Mirano, MMaF, Moose Bar, Music & Lemon Pie, Muziekodroom, N9, Nostalgia Club, Not Your Techno, Oko, Peter Verstraelen Agency, Philippe Draps Entertainment, Pilar, Play Label, Plein Publik, Pukkelpop, Quay 01, Radar Red & Blue, Rick Tubbax management/De Kreuners, Rust Skytiger, Sotto's, Spirito, Sportpaleis Group (Sportpaleis Antwerpen, Lotto Arena, Vorst Nationaal, Trixxo Arena en Trixxo theater), The Villa, Toutpartout, Trix, Versuz, VI.BE, Voltage, Voo?uit, Wolx Artist Management, You, Zephyrus, Zodiak

Amandine Fossoul

