Une solution définitive a été trouvée par la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et la Société d'Aménagement Urbain (SAU) pour le Magasin 4, haut lieu de la culture punk-rock bruxelloise, a annoncé lundi le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close.

La nouvelle salle de concert du Magasin 4 prendra place sur un terrain situé à l'angle de l'avenue du Port et de la Rue de l'entrepôt.

L'accord trouvé entre les partenaires a été formalisé dans une concession entre le port et la Ville pour le terrain, et une convention entre la Ville et la SAU qui sera maître d'ouvrage. Il porte aussi sur le financement du bâtiment dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°1 Citroën - Vergote.

En attendant la construction de ce nouveau lieu d'accueil pour le Magasin 4, plusieurs lieux sont à l'étude pour une solution temporaire.

Pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, il est impensable de se passer de ce haut lieu de culture alternatif bruxellois. La SAU va très rapidement lancer la procédure pour désigner l'équipe d'architecture pluridisciplinaire chargée de la conception de ce bâtiment.

