Le Listen! Festival remet le couvert: voici le line-up

Si on s'en souviendra toujours comme du "premier événement après les attentats du 22 mars", le Listen! Festival a réussi à s'implanter durablement dans le paysage bruxellois grâce à trois éditions impeccables et un succès grandissant: l'an dernier par exemple, le festival accueillait pas moins de 15.000 personnes dont 15% venant de l'étranger.

C'était donc une évidence que le Listen! remette le couvert cette année. Et qui dit succès, dit ambitions revues à la hausse, avec notamment un jour de plus: l'édition 2019 du festival se tiendra du mercredi 17 au dimanche 21 avril (veille du lundi de Pâques). Et il déroulera à nouveau le tapis rouge à la musique électronique et dance dans toute sa diversité avec des DJ sets, des concerts, des showcases, des conférences, des workshops, des expositions, une bourse de vinyles et d'instruments de musique, et bien plus encore.

C'est la Galerie Horta, soit l'entrée latérale de la gare Centrale dans laquelle s'est implanté le nouveau C12, qui fera office de lieu central du festival. On y retrouvera DJ's et performances live dans trois salles différentes le vendredi, samedi et dimanche soir. Parmi les artistes internationaux, on pourra compter entre autres sur Karenn 'live', Motor City Drum Ensemble, Kamaal Williams, Objekt, Palms Trax, Avalon Emerson. Et du côté belge de l'affiche, on verra Lefto, Cleveland, DTM Funk, Chris Ferreira, Alfred Anders, soFa, Vice City DJs, Walrus...

À l'image des éditions précédentes, le festival accueillera des événements dans d'autres lieux à Bruxelles. C'est notamment le cas de Flagey qui accueillera le concert d'ouverture avec deux maîtres du genre: Tony Allen, le "père de l'Afrobeat" et le pionnier techno Jeff Mills. Les Halles Saint-Gery serviront quant à elles de "meeting point" pour les activités diurnes du festival, avec la participation notamment de Kiosk Radio, de l'Independent Label Market, de Poppunt, Court-Circuit et SAE, ou encore de Turnlab.

Une série d'événements extras sont également prévus, avec comme curateurs une sélection de labels, de promoteurs et de collectifs belges les plus actifs: Vlek, Lexi Disques, Ekster, We Play House, Kalahari Oyster Cult, Radio Martiko, Stroom, Rebel Up, Le Bureau Electronique, Spek & Gay Haze...

Infos et tickets (préventes dès le 13/12 à midi): www.listenfestival.be