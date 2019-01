Le Fuse organise une soirée dans le tunnel Porte de Hal

Le tunnel Porte de Hal sera le premier de la Région bruxelloise à respecter pleinement les normes de sécurité les plus strictes. Sa rénovation prévoyait notamment une paroi de séparation entre les deux sens de roulage, un mur antifumée à chaque entrée, des sorties de secours supplémentaires et un nouveau système de ventilation plus performant.

"Il y aura toujours des inspections ponctuelles des ouvrages durant la nuit, mais le tunnel sera pleinement opérationnel à partir de dimanche ", déclare Mathias Dobbels, porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal Smet (sp.a).

La dernière fois qu'une fête a été organisée dans un tunnel bruxellois, c'était dans le tunnel Porte de Namur pendant le Dimanche sans voiture en 2015. "Tous les locaux techniques ne seront pas accessibles et le public ne sera autorisé que dans les tunnels normalement accessibles aux voitures. Bien sûr, nous avons les autorisations des pompiers et de la police", assure Dobbels.

Aux platines, on retrouvera A. Brehme, Kafim, Pattrn et Pierre. Les billets sont disponibles sur le site internet du Fuse et coûtent 5 euros en prévente.