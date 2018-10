Le concept "Garden of Madness" de Tomorrowland s'invite au Sportpaleis

Le Sportpaleis accueillera pour la première fois en décembre les soirées "Garden of Madness", traditionnellement organisées à Ibiza. Elles seront animées par les Dj's belges Dimitri Vegas & Like Mike qui partageront la scène avec Netsky et Lil Kleine pendant deux week-ends d'affilée. L'organisation a été entièrement confiée à l'équipe de Tomorrowland, indiquent les organisateurs mercredi.