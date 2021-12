Sex Pistols, Nick Cave, The Beatles, Donny Hathaway, Nirvana, MC Solaar, Fear of a Female Planet, Joni Mitchell, Rap Jeu, No Format...

Sex Pistols - "76-77"

John Lydon, Steve Jones, Paul Cook et Glen Matlock sont entrés pour la première fois dans un studio d'enregistrement au Majestic de Londres le 15 mai 1976. Quatre-vingt démos et versions alternatives, huit inédits et trente versions originales pour la première fois en digital... Ce coffret de quatre CD raconte les Pistols avant la sortie, le 28 octobre 1977, de Never Mind the Bollocks.

Après un premier volet de faces B et de raretés compilées avec Mick Harvey (c'était en 2005), Nick Cave s'est attaqué avec Warren Ellis à une nouvelle livraison de pépites méconnues et de trésors cachés, couvrant à cette occasion les quinze dernières années de sa carrière. Disponibles séparément ou ensemble dans un luxueux coffret vinyle. La série-événement de Peter Jackson a permis de jeter une nouvelle lumière sur la fin des Beatles. Si les huit heures de Get Back ne vous ont pas rassasié, voici le livre-somme, avec des textes traduits par Michka Assayas, à partir des conversations entre John, Paul, George et Ringo. À ranger à côté d'Anthology. La dépression mène classiquement aux plus viscérales mélancolies. C'est le cas de ce king suprême de la soul à la vie fauchée (1945-1979). Cette réédition d'une compilation de 1990 en double vinyle violet fait monter à la tête le sang du plaisir comme celui du chagrin. Trente ans après sa sortie, Nevermind n'a pas pris une ride. Réédité pour fêter dignement cet anniversaire, le furieux album de Nirvana jadis écoulé à plus de 35 millions d'exemplaires se décline sous divers formats. Avec une version remasterisée du disque, quatre concerts, un livret de 40 pages. Éventuellement un 45 tours et un gig à Amsterdam en Blu-ray. Here we are now... Mode saison 2021: la réédition vinyle se doit d'être violette. Ou beige, comme ici... Peut-être la couleur des billets de banque frenchaouis lorsque paraît en 1997 le troisième album du Franco-Tchadien- Sénégalais. Aujourd'hui sort le remake en trois LP ou deux CD d'un album resté longtemps bloqué pour cause d'embrouille avec le label. Qui connaît l'histoire de Straight Royeur, premier "groupe de punk féministe de France", qui se rapprochera rapidement du rap après la découverte de Public Enemy? Trente ans plus tard, Fear of a Female Planet raconte l'énergie et les exploits d'un projet fulgurant, fondé par Cara Zina et une certaine Virginie Despentes... Après un coffret l'an dernier retraçant ses débuts, de 1963 à 1967, la Canadienne Joni Mitchell continue de se pencher sur son passé. À nouveau présenté chronologiquement, ce deuxième volume documente en temps réel l'évolution créative d'une des plus exceptionnelles singer-songwriteuses de l'Histoire. La version vinyle tirée à 4 000 exemplaire et vendue 245 euros ne sera disponible qu'en février. Une version rap de Questions pour un champion, avec l'incontournable Mehdi Maïzi dans le rôle de Julien Lepers? C'est évidemment Rap Jeu, près d'une soixantaine d'épisodes disponibles en ligne, sous l'égide d'une célèbre boisson énergisante. Voilà désormais la série déclinée en jeu de société, second degré assuré. Parisienne, la compagnie est d'abord mondialiste: Oumou Sangaré, Blick Bassy, Nicolas Repac, Ballaké Sissoko, Mélissa Laveaux et d'autres. Cela fait quelques années que No Format propose un pass annuel incluant albums, contenus exclusifs, concerts privés et autres. Impec rapport qualité/prix.