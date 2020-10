Le chanteur américain Johnny Nash, célèbre pour le tube planétaire "I Can See Clearly Now" en 1972, est décédé à l'âge de 80 ans, rapportent les médias américains.

Né au Texas, cette vedette des années 70 s'est éteinte mardi dans sa résidence à Houston, a indiqué son fils Johnny Jr à la station de télévision CBS à Los Angeles.

Son titre "I Can See Clearly Now", s'était hissé en tête du palamarès des ventes aux Etats-Unis, de même que son autre tube "Tears on My Pillow" au Royaume-Uni en 1975.

Johnny Nash fut le premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque, selon son site internet.

"Il fut un père merveilleux et un homme dévoué à sa famille. Il aimait les gens et le monde. Il sera regretté dans sa communauté. La famille était tout pour lui", a confié son fils à TMZ, le site spécialisé dans l'actualité des célébrités.

