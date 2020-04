La 43ème édition de Jazz in Marciac, un des plus importants festivals de jazz au monde, est annulée en raison de la pandémie du coronavirus, a annoncé mercredi soir son directeur "avec une très grande tristesse".

Cette édition devait se dérouler du 24 juillet au 15 août à Marciac, petite localité du Gers (sud-ouest de la France) considérée comme une des capitales mondiales du jazz pendant l'été.

"Beaucoup d'obstacles se dressent devant nous. Fermées, les frontières de l'espace Schengen empêcheraient tout à la fois d'accueillir de nombreux artistes et de recevoir du matériel indispensable pour l'organisation des concerts" a expliqué Jean-Louis Guilhaumon mettant aussi en avant le risque d'une catastrophique annulation de dernière minute si le festival avait été maintenu.

Concerts dont certains s'inscrivent dans des tournées internationales qui sont compromises, voire dès à présent annulées. D'autres problèmes de logistique se posent.

Près de 60.000 spectateurs se sont pressés sous le chapiteau de 5.000 places en 2018, et le festival revendique environ 250.000 visiteurs chaque été, avec le "off".

Il y a enfin, il y a surtout l'importance que nous accordons à la santé et à la sécurité de tous

Cette annulation vient s'ajouter à la longue liste des festivités de renommée internationale qui n'auront pas lieu cet été en France à cause de l'épidémie de coronavirus, comme les fêtes de Bayonne, le festival de théâtre d'Avignon ou les Eurockéennes de Belfort.

