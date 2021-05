Bouffée d'air frais: le déconfinement s'envisage doucement et le Botanique dévoile la liste des artistes qui se produiront du 8 au 26 septembre dans le cadre des Nuits 2021.

L'année passée, les Nuits Botanique avaient réussi à passer entre les mailles du filet du confinement. Après le report de la date initiale, elles ont bel et bien eu lieu du 24 septembre au 17 octobre 2020 - moyennant aménagements pour respecter les protocoles sanitaires, bien sûr. La situation actuelle rendait de nouveau impossible l'organisation de concerts au printemps: le Botanique a donc directement pris les devants en organisant ses Nuits 2021 au mois de septembre.

Après avoir mis en place toute une série de résidences, complétées par des concerts diffusés en streaming sur les réseaux sociaux, c'est désormais la perspective de retrouver l'échange artiste/public qui agite les espoirs.

74 artistes sont bookés pour l'édition 2021 qui se tiendra du 8 au 26 septembre. En voici la liste complète:

Antoine Flipo • Ashley Morgan & band • Aurel • Ausgang • Bachar Mar-Khalifé • Benjamin Schoos + The Loved Drones • Bonnie Banane • Camille • Catastrophe • Chantal Acda • Charlène Darling • Coline & Toitoine • Dana Gavanski • David Numwami • De Ambassade • Eddy Ape • Elysian Fields • Emily Loizeau • Emptiness • EMY • Esinam • Félicia Atkinson • 5K HD • Frànçois and The Atlas Mountains • Françoiz Breut • Geeeko • Girls In Hawaii • Grave • Green Montana • Gruesome • I Am Morbid • Isolated Youth • It It Anita • Joanna • Jozef Van Wissem • Juicy Orchestra • Lala &ce • Laryssa Kim • Lebanon Hanover • Lo • Mansfield.TYA • Mazima • Moli • Mountain Bike • Neptunian Maximalism • Nicola Testa • Niklas Paschburg • Paradoxant • Petit Prince • Pippin • Pomme • Poupie • Prudence • Pyrexia • Quinzequinze • Requin Chagrin • Roméo Poirier • Saint DX • Sébastien Tellier • Selofan • Silly Boy Blue • SKY H1 & Margarita Maximova • Smerz • Sophia • Stéphanie Blanchoud • Susobrino • The Brums • This Is The Kit • Tim Dup • Timothée Joly • Twin Toes • Unik Ubik • Videoclub • Yelle • YellowStraps • Yôkaï

© Botanique

Charles Christiaens

L'année passée, les Nuits Botanique avaient réussi à passer entre les mailles du filet du confinement. Après le report de la date initiale, elles ont bel et bien eu lieu du 24 septembre au 17 octobre 2020 - moyennant aménagements pour respecter les protocoles sanitaires, bien sûr. La situation actuelle rendait de nouveau impossible l'organisation de concerts au printemps: le Botanique a donc directement pris les devants en organisant ses Nuits 2021 au mois de septembre. Après avoir mis en place toute une série de résidences, complétées par des concerts diffusés en streaming sur les réseaux sociaux, c'est désormais la perspective de retrouver l'échange artiste/public qui agite les espoirs. 74 artistes sont bookés pour l'édition 2021 qui se tiendra du 8 au 26 septembre. En voici la liste complète:Antoine Flipo • Ashley Morgan & band • Aurel • Ausgang • Bachar Mar-Khalifé • Benjamin Schoos + The Loved Drones • Bonnie Banane • Camille • Catastrophe • Chantal Acda • Charlène Darling • Coline & Toitoine • Dana Gavanski • David Numwami • De Ambassade • Eddy Ape • Elysian Fields • Emily Loizeau • Emptiness • EMY • Esinam • Félicia Atkinson • 5K HD • Frànçois and The Atlas Mountains • Françoiz Breut • Geeeko • Girls In Hawaii • Grave • Green Montana • Gruesome • I Am Morbid • Isolated Youth • It It Anita • Joanna • Jozef Van Wissem • Juicy Orchestra • Lala &ce • Laryssa Kim • Lebanon Hanover • Lo • Mansfield.TYA • Mazima • Moli • Mountain Bike • Neptunian Maximalism • Nicola Testa • Niklas Paschburg • Paradoxant • Petit Prince • Pippin • Pomme • Poupie • Prudence • Pyrexia • Quinzequinze • Requin Chagrin • Roméo Poirier • Saint DX • Sébastien Tellier • Selofan • Silly Boy Blue • SKY H1 & Margarita Maximova • Smerz • Sophia • Stéphanie Blanchoud • Susobrino • The Brums • This Is The Kit • Tim Dup • Timothée Joly • Twin Toes • Unik Ubik • Videoclub • Yelle • YellowStraps • YôkaïCharles Christiaens